Киев, 11 сентября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский принимает решение после обсуждения со своим ближайшим окружением, сообщило 11 сентября издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным журналистов, на совещаниях обычно присутствуют глава офиса президента Андрей Богдан, его заместители Сергей Трофимов, Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также первый помощник президента Сергей Шефир и помощник Зеленского Андрей Ермак. В зависимости от повестки дня, на совещание также приглашают премьер-министра Алексея Гончарука, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука, депутата Рады Александра Корниенко и главу фракции «Слуга народа» в парламенте Давида Арахамию.

Неназванный источник рассказал журналистам, что Зеленский не сдерживает себя в общении с людьми, которым доверяет:

«Со своим окружением он не церемонится. Владимир может быть достаточно жёстким чуваком, может и злиться, и порой материться. Если президент при вас матюкается, значит, он вам доверяет».

Журналисты также выяснили, что на Зеленского большое влияние оказывает его жена Елена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский лишил дипломатического ранга двух депутатов Верховной рады от партии «Европейская солидарность», которые представляли Украину в ПАСЕ.

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