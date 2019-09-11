Берлин, 11 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Европейский союз должен приложить больше усилий для урегулирования конфликта в Сирии. С таким призывом к странам ЕС сегодня, 11 сентября, в ходе выступления на дебатах в Бундестаге обратилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Читайте также: Германия впервые поддержала Россию в Сирии

Кроме того, федеральный канцлер считает необходимым в самое ближайшее время запустить политический процесс в Сирийской Арабской Республике.

«Необходимо, наконец, запустить политический процесс, чтобы сирийцы […] получили шанс найти на своей родине политический порядок, который не определен диктатурой», — приводит ТАСС слова Меркель.

Также по теме: Меркель: Военная миссия в Сирии необходима и уместна

Напомним, в начале августа в Нур-Султане состоялся 13-й раунд переговоров по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии. В нём приняли участие 14 представителей вооруженной сирийской оппозиции во главе с бригадным генералом Ахмедом Тома. На встрече правительство Сирии и представители вооруженной оппозиции достигли компромисса по созданию конституционного комитета.

Также в сюжете: В МИД РФ обеспокоены «противоречивыми» действиями США в Идлибе