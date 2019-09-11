Меркель призвала ЕС активнее способствовать урегулированию конфликта в САР
Берлин, 11 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Европейский союз должен приложить больше усилий для урегулирования конфликта в Сирии. С таким призывом к странам ЕС сегодня, 11 сентября, в ходе выступления на дебатах в Бундестаге обратилась канцлер Германии Ангела Меркель.
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Кроме того, федеральный канцлер считает необходимым в самое ближайшее время запустить политический процесс в Сирийской Арабской Республике.
«Необходимо, наконец, запустить политический процесс, чтобы сирийцы […] получили шанс найти на своей родине политический порядок, который не определен диктатурой», — приводит ТАСС слова Меркель.
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Напомним, в начале августа в Нур-Султане состоялся 13-й раунд переговоров по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии. В нём приняли участие 14 представителей вооруженной сирийской оппозиции во главе с бригадным генералом Ахмедом Тома. На встрече правительство Сирии и представители вооруженной оппозиции достигли компромисса по созданию конституционного комитета.
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