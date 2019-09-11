Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Петербурге постепенно восстанавливается нормальное экологическое состояние реки Новая на юго-западе города, оказавшейся в эпицентре настоящей экологической катастрофы. Об этом заявили 11 сентября в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Martsabus Река Новая

Ранее эта река была практически полностью отравлена различными промышленными сбросами, в том числе отходами технических жидкостей аэропорта «Пулково». От воды исходил неприятный резкий запах, на который жаловались жители Красносельского и Кировского районов, в водоеме погибли рыбы и птицы.

После громких судебных разбирательств и вмешательства правоохранительных органов стоки опасных жидкостей со стороны аэропорта были полностью прекращены в июле 2019 года. При этом сумма ущерба, нанесенного природе, была оценена более чем в 162 млн рублей.

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10 сентября инспекторы провели плановый осмотр реки Новая и канала Новый (Сбросной), отобрали пробы воды в нескольких точках по всей протяженности реки. Река избавилась от неприятного запаха, вода стала прозрачной.

«Уровень воды в реке соответствует естественному для водных объектов подобного типа <…> в отобранных пробах природной воды присутствуют дафнии, что является подтверждением того, что водный объект восстанавливается», — заявили в комитете Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2019 года врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на берегу реки Новая встретился с жителями микрорайона Ульянка, которые пожаловались на плохое состояние воды в реке. По итогам разговора с жителями были даны поручения чиновникам для исправления нетерпимой ситуации.