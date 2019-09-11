Киев, 11 сентября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В четверг, 12 сентября, Верховная рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом прессе сегодня, 11 сентября, заявила народный депутат от «Слуги народа» Алина Загоруйко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она уточнила, что для начала представление должен одобрить профильный комитет Рады — по вопросам организации государственной власти.

«Я понимаю, что власти много не бывает. Но должны быть хоть какие-то границы приличия», — комментирует ситуацию с ЦИК Украины экс-депутат парламента, политический эксперт Александр Черненко.

Политик напоминает, что этот состав ЦИК Украины «рождался долго и в муках», но, несмотря на многочисленные прогнозы скептиков, прекрасно зарекомендовал себя и с профессиональной точки зрения, и с точки зрения политической незаангажированности.

«ЦИК провел в такой короткий срок две общенациональные кампании, одна из которых внеочередная. В условиях сложного тендерного законодательства, абсурдных и взаимоисключающих судебных решений», — подчеркивает Черненко.

Он задается вопросом, чем же «провинился» перед Зеленским «профессиональный и равноудаленный от всех партий орган», и делает вывод, что «именно тем, что профессиональный и равноудаленный».

В завершение Черненко призывает другие фракции Рады не поддерживать эту инициативу Зеленского (для изменения состава ЦИК надо 300 голосов, поэтому без поддержки «Слуга народа» данную инициативу не реализует), а также обращает внимание общественных организаций и международного сообщества на скандал с ЦИК Украины.