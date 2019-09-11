Новосибирск, 11 сентября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Современные банки должны для развития трансформироваться в технологические компании и экосистемы, отказываясь от классических стратегий. Об этом 11 сентября заявил глава Сбербанка России Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«Существует спрос на радикальную трансформацию банков в экосистемы и технологические компании», — приводится слова Грефа на сайте национальных проектов России.

Также глава Сбербанка рассказал, что его кредитная организация приняла самое радикальное решение и взяла на себя концепцию построения экосистемы.

Кроме этого, в качестве подтверждения своих слов, Герман Греф отметил, что после презентации данной концепции два года назад, акции Сбербанка выросли на 4,5%, а акции одного из крупнейших американских банков, представлявшего классическую банковскую стратегию, упали на 2,5−3%.

Согласно указанной стратегии, Сбербанк позиционирует себя в качестве экосистемы, объединяющей на единой платформе партнеров банка, которые оказывают услуги как финансового, так и не финансового характера. В экосистему Сбербанка входят свыше 20 компаний по основным направлениям деятельности: медицина (DocDoc), электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), облачные технологии (SberCloud), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), коммуникации (Dialog) и другие.