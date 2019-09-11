Москва, 11 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Москву идёт осень. Так, согласно данным Гидрометцентра, уже в ближайшие выходные в столице значительно похолодает — до +11…+16 °С.

Борис Кустодиев. Осень.1924

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Кроме понижения температуры, москвичей ждут облачная погода и дожди.

Последним по-летнему тёплым днём на текущей неделе станет пятница, 13 сентября. В этот день столбики термометров поднимутся до +22… +24 °С. А вот уже на следующий день погода начнёт портиться. Воздух в дневные часы не прогреется выше +17 °С.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 сентября, в Москве ожидается температура воздуха до +25 °С. Также прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с.