Чита, 11 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Немногим более 300 семей из пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области получили жильё, тогда как общее число тех, кому оно положено, составляет более пяти тысяч. Отчёт о ходе реализации поручений российского президента Владимира Путина по скорейшему восстановлению жилья для пострадавших опубликован сегодня, 11 сентября, на официальном сайте иркутского правительства.

Правительство Иркутской области Жильё для пострадавших от потопа в Приангарье

Как следует из слов министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, 318 семей из зоны наводнения приобрели новое жилье взамен утраченного, оплата свидетельств произведена на сумму 855,4 млн рублей.

«Учреждениями социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания граждан продолжается приём документов на выдачу свидетельств на приобретение или строительство жилого помещения. По состоянию на 10 сентября приняты документы от 4512 семей. Оформлены свидетельства 3002 семьям», — отмечается в официальной информации иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня 2019 года. После затяжных дождей реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В конце июля ситуация во многом повторилась. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск, где паводком смысла целые кварталы вместе с домами. По оценке прокуратуры, восстановлению не подлежит более пяти тысяч жилых помещений. За это время российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье, где лично решал проблемы пострадавших и давал поручения.

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