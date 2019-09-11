Москва, 11 сентября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Высокий НДС подавляет в РФ развитие высокотехнологичных производств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал отменить в РФ НДС.

Дарья Антонова ИА REGNUM НДС

«На самом деле речь идёт не об отмене НДС в чистом виде, потому что это очень важный налог и отказаться от таких денег нельзя, — предположил Делягин. — Скорее всего, речь идёт о замене его налогом с оборота, что предлагалось ещё Дворковичем много лет, и в общем, надо сказать, что Дворкович был прав, предлагая это. НДС в наибольшей степени подавляет высокотехнологичные производства. В принципе было бы вполне достаточно на первом этапе снизить его до 10%. Потому что себестоимость уклонения от НДС составляет примерно 10%. То есть при НДС в 10% уклоняться от него на промышленной основе станет экономически нерентабельно, и это нанесёт очень серьёзный удар по организованной преступности».

А самое главное, как подчеркнул Делягин, страна практически не потеряет в собираемости, так как те, кто сейчас уклоняется от уплаты НДС, выйдут из тени.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, так как, по его мнению, этот налог удушает экономическое развитие.