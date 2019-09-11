Симферополь, 11 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Перевыборы на двух проблемных участках в Крыму назначили на декабрь. Об этом журналистам 11 сентября рассказал председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Перевыборы в местные органы власти на двух проблемных участках пройдут в декабре. В Раздольненском районе голосование назначено на первые числа декабря, то же самое будет, соответственно, и по Красногвардейскому району», — отметил Малышев.

По его словам, на результаты выборов по республиканскому и одномандатным спискам в Госсовет эти результаты не повлияли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны комиссии отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя.

Согласно окончательным голосования в парламент республики проходят три партии: «Единая Россия» с 54,7% голосов получила 60 мандатов, ЛДПР с 16,84% голосов — 10 мандатов, КПРФ с 8,22% голосов — 5 мандатов.