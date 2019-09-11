Тегеран, 11 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Иран готов к продолжению сокращения своих обязательств по ядерной сделке в случае необходимости, заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства Ирана. Его слова приводит 11 сентября официальный сайт президента Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Если будет необходимо, то в будущем мы предпримем и другие шаги (по сокращению обязательств ядерной сделке — прим. ИА REGNUM)», — заявил иранский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора МАГАТЭ Корнел Ферутаподтвердил факт установки Ираном центрифуг нового поколения, что, согласно позиции Тегерана, является следующим шагом на пути частичного сокращения обязательств Исламской республики по ядерной сделке.