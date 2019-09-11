Киев, 11 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заявление партии «Слуга народа» о готовности для урегулирования ситуации в Донбассе обсуждать вывод американских военных инструкторов с территории страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 10 сентября, об этом заявил представитель политической силы Зеленского, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН. Политик подчеркнул, что важно восстанавливать доверие «путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий». По его мнению, такой шаг улучшит атмосферу за столом переговоров при обсуждении проблематики Донбасса.

Политолог Олеся Яхно считает заявление Яременко, «мягко говоря, несколько странным».

«Во-первых, как это заявление соотносится с закреплённым в Конституции курсом Украины на ЕС и НАТО? В том смысле, что почему мы должны выводить инструкторов НАТО, если мы задекларировали как цель вступление Украины в НАТО?» — задается вопросом эксперт.

Во-вторых, отмечает политолог, это заявление, по сути, приравнивает роль российских войск и инструкторов НАТО, «которых мы сами позвали в рамках усиления нашей обороноспособности и движения в НАТО».

Отметим, что в альянсе заявление украинского депутата о возможном выводе инструкторов НАТО с Украины пока что не комментировали.