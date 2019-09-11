Красноярск, 11 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал ситуацию с проведением работ по капремонту в Красноярске «далёкой от идеала» и потребовал от мэра Сергея Ерёмина в течение месяца завершить текущие работы по капремонту. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

11 сентября Усс проинспектировал ход работ по капитальному ремонту в Красноярске и выслушал доклад Ерёмина.

Уточняется, что в 2018 году в столице края должны были отремонтировать 390 домов, а отремонтировали всего 188, перенеся оставшийся объём работы на 2019 год. В плане текущего года — более 950 домов. Однако к настоящем моменту выполнено не более 20% ремонтов.

По словам мэра, сейчас в работе находятся 400 домов.

«Меня откровенно не удовлетворяет ситуация в Красноярске», — заявил Александр Усс.

По его словам, необходимо в течение месяца завершить работы по капремонту в домах, где «процесс идёт полным ходом». При этом ответственные за срыв сроков должны понести наказание:

«У каждой проблемы, и у этой тоже, есть фамилия, имя и отчество. Поэтому страна должна назвать своих «героев».

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии участились факты капитального ремонта домов, признанных аварийными. Об этом в августе 2019 года сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике.

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