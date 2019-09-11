Москва, 11 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Прежних отношений между Россией и Украиной уже не будет, поэтому и их договорно-правовая база по необходимости претерпит существенные изменения, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 11 сентября, комментируя сообщения о приостановке процесса расторжения двусторонних договоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что власти Украины после президентских выборов, победу на которых одержал Владимир Зеленский, перестали направлять России уведомления о расторжении двусторонних договоров.

«В установке на приведение договорной основы двусторонних отношений к их реальному состоянию и качеству нет ничего странного. С 2014 года отношения между Украиной и Россией, действительно, существенным образом изменились. Они, правда, начали меняться раньше, ещё при Леониде Кучме и, тем более, при Викторе Ющенко, но на это в Москве закрывали глаза.

После 2014 года с нашей стороны мы, конечно, могли исходить из позиции, что режим Петра Порошенко — это временщики, что скоро они себя дискредитируют, уйдут в небытие, и характер российско-украинских отношений станет прежним. Ожидать такого от самого Порошенко, однако, было бы странным: он и его окружение, включая министра Климкина, считали, что они пришли надолго и действительно смогут окончательно оторвать Украину от России.

Жизнь всё расставляет по своим местам. Причины нынешней паузы в расторжении Киевом договоров с нашей страной не совсем понятны, но, думаю, что этот процесс продолжится, приобретя более разумный характер. Изменения, произошедшие с Украиной за последние годы, носят принципиальный и долгосрочный характер. Не можем же мы, в самом деле, иметь с этой страной в её нынешнем виде прежний Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве! Новый «большой» политический договор, договор об основах отношений, конечно, нужен, но время для работы над ним ещё не пришло.

Что же касается договоров, регулирующих конкретные области двусторонних отношений, то здесь изменений будет меньше, и это понятно. Климкину и компании много «напортачить» не удалось. Надеюсь, команда Владимира Зеленского поведёт себя более разумно. В то же время надо отдавать себе отчёт в том, что прежнего характера отношений между нашими странами уже не будет и, соответственно, их договорно-правовая база претерпит существенные изменения», — отметил Михаил Демурин.