Багдад, 11 сентября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Мониторинговый комитет ОПЕК+ может 12 сентября обсудить возможное усиление квот по сокращению добычи нефти. Об этом заявил 11 сентября министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Члены комитета обсудят целесообразность усиления квот, отметил он.

Ранее аль-Гадбан заявил, что добыча нефти на иракских месторождениях будет сокращена в ближайшие дни. Особенно заметное сокращение начнется в октябре, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 14 стран-членов ОПЕК добывали в среднем 29,61 млн баррелей нефти в день. Это на 80 тыс. баррелей больше, чем в июле.

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