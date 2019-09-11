У Порошенко заявили, что скоро уведут у Зеленского несколько депутатов
Киев, 11 сентября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» (бывшая фракция Блок Петра Порошенко) Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро в их фракцию перейдет несколько депутатов от президентской фракции «Слуга народа». Соответствующее заявление Климпуш-Цинцадзе сделала 11 сентября в кулуарах парламента.
Желание развалить и внести раскол во фракцию «Слуга народа» депутат объяснила необходимостью сохранения «парламентаризма». При этом Климпуш-Цинцадзе не объяснила суть украинского парламентаризма.
Как сообщало ИА REGNUM, 11снтября депутат от ЕС Ирина Гращенко назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом». По её словам, сейчас «зеленые человечки» якобы «пытаются забрать парламент». Она обвинили «Слугу народа» в уничтожении оппозиции и парламентаризма в целом.