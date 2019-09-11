Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Оппозиционным кандидатам в муниципальном образовании (МО) «Остров Декабристов» в Петербурге пришлось провести ночь у администрации Василеостровского района на Большом проспекте В.О., 55, охраняя бюллетени, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Урна с бюллетенями на выборах в Петербурге

Накануне избирательная комиссия этого МО решила пересчитать голоса, и выдвиженцы опасались, что бюллетени, хранящиеся в подвале, могут за ночь подменить.

Отметим, что бюллетени хранятся в том самом подвале, где в 2009 году накануне пересчета голосов на мунвыборах внезапно прорвало трубу, бюллетени затопило, и проверить волеизъявление граждан было уже невозможно.

На данный момент в совет «Острова Декабристов» проходят пятеро кандидатов от «Яблока»: Леонид Андрухов, Николая Камилатов, Татяна Муковникова, Алексей Захаров, Наталия Невзорова. Кроме того, в совет оказался переизбран нынешний председатель экс-сенатор Владимир Барканов, который на этот раз не договорился с «Единой Россией» и пошел самовыдвиженцем. Таким образом, «ЕР» на эту минуту оказывается в меньшинстве в муниципальном совете с прошедшими туда Еленой Зинченко, Любовью Назаровой, Юрием Грашиным и Натальей Ивановой.

По словам еще одной «яблочной» кандидатки Александры Лобовиковой, пересчет голосов будет происходить 11 сентября в 14:00 и 18:00.

Добавим, «Остров Декабристов» — муниципалитет, где наблюдатели в день выборов обнаружили в бюллетенях малоразличимую точку в окошке напротив фамилии кандидата от «Единой России» Натальи Ивановой. При этом на некоторых участках были установлены КОИБы, поэтому был риск, что подобные бюллетени либо будут признаны недействительными, если за Иванову никто не проголосует, либо «точка» сама отдаст голос за этого кандидата.

Кандидаты требовали изъять эти бюллетени с браком из оборота, кроме того, впоследствии уже сами пытались добиться пересчета. Так, УИК №176 при ручном пересчете выявил несколько бюллетеней, которые КОИБ счел недействительными из-за точки, а на УИК №178 после пересчета Иванова утратила 50 голосов, а «яблочники» приобрели 10−20. При этом до прохождения в совет некоторым кандидатам не хватает примерно 30 голосов.

Читайте также: Горизбирком Петербурга настаивает на отмене итогов мунвыборов в 4 районах

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. До этого все муниципалитеты города контролировались «Единой Россией».

Окончательные итоги муниципальных выборов в Петербурге до сих пор не подведены.

Горизбирком Петербурга 10 сентября заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.