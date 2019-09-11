Сеул, 11 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Южнокорейские граждане и компании владеют значительными денежными активами за рубежом. Общая сумма оценивается в 51,5 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные государственной Налоговой службы.

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Большая часть средств принадлежит 696 компаниям — всего 45,9 млрд долларов. Примечательно, что, по сравнению с июнем этого года, число компаний увеличилось на 145 единиц, а количество принадлежащих им денег за рубежом — напротив — снизилось на 3,75 млрд долларов. Наиболее популярной страной для размещения средств стала Япония, на втором месте расположился Китай, а на третьем — США. Что касается зарубежных счетов физических лиц, то их количество с июня выросло в два раза — до 1469, а объём средств составил 5,3 млрд долларов против 5,5 млрд долларов в июне.

Эксперты поясняют, что резкий рост числа физических и юридических лиц, сообщивших о своих зарубежных счетах, обусловлен снижением обязательного минимального порога декларирования с 830 тысяч долларов до 415 тысяч долларов.