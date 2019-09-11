Ульяновск, 11 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор бывшему сотруднику банка, которого обвиняли в хищении более 26 млн рублей. Ранее он скрывался от следствия, его задержали в мае 2019 года, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следствием установлено, что организатором плана хищения средств является экономист регионального отделения одного из крупных банков: в апреле — мае 2018 года он вводил в электронную базу данных недостоверную информацию, что позволяло увеличивать лимит средств на его личном счёте, а также на счёте второго участника аферы. Ущерб оценён в сумму более 26 млн рублей.

Сообщник ранее получил пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Злоумышленник, которого следствие считает организатором, скрылся от органов следствия и проживал в Подмосковье и Ленинградской области. Его задержали в конце мая 2019 года. Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере компьютерной информации, назначив пять лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, определено взыскать с осужденного причиненный его противоправными действиями банку ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2019 года в Ульяновской области сразу несколько человек стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков. Схема во всех случаях была одинаковой, звонили из Москвы и Московской области: под видом сотрудников банков аферисты узнавали реквизиты или убеждали пострадавших произвести переводы денежных средств на безопасные счета. В результате житель Ленинского района Ульяновска лишился 65 тыс. рублей, двое жителей Засвияжского района Ульяновска — свыше 47 тысяч рублей, а жительница рабочего посёлка Ишеевка — 13 тыс. рублей.

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