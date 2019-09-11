Симферополь, 11 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Крыма подвела окончательные итоги выборов по республиканскому округу и по одномандатным округам и признали их состоявшимися. Об этом 11 сентября журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования

«Выборы признаны состоявшимся, в Государственный совет Крыма проходят три партии. «Единая Россия» с 54,7% голосов получает 60 мандатов, ЛДПР с 16,84% голосов — 10 мандатов, КПРФ с 8,22% голосов — 5 мандатов», — отметил Малышев.

По его словам, остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный порог. «Коммунистическая партия «Коммунисты России» набрала — 4,03%, «Справедливая Россия» — 3,95%, «Партия Пенсионеров» — 3,63%, «Родина» — 2,71% и «Патриоты России» — 0,89%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны комиссии отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Также решается вопрос аннулирования результатов в Красногвардейском районе полуострова.