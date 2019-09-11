Берлин, 11 сентября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделает все возможное, чтобы не допустить опосредованной войны в Ливии, об этом 11 сентября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«В Ливии развивается ситуация, которая может перерасти в нечто похожее на ситуацию в Сирии. Крайне важно, чтобы мы не допустили там боевых действий, ведущихся опосредовано другими державами», — подчеркнула Меркель, выступая в Бундестаге.

Также глава немецкого правительства добавила, что если в Ливии ситуация не будет стабилизирована, то дестабилизация произойдет на всем Африканском континенте.

Напомним, война в Ливии началась после вторжения войск НАТО. С тех пор внутренний конфликт фактически расколол государство на несколько сражающихся друг с другом анклавов.