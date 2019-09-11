Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров считает, что петербуржцы в ходе голосования 8 сентября активно поддержали «лидерскую стратегию долгосрочного развития Петербурга», с которой на выборы губернатора шел Александр Беглов.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Об этом спикер городского парламента заявил 11 сентября в поздравлении избранному губернатору от имени депутатов Заксобрания.

«Доверие петербуржцев — это великая честь и огромная ответственность. Это беззаветное служение нашему любимому городу и его жителям. Уверен, все Ваши дела и поступки, вся работа Вашей команды будут всегда освящены этой великой целью», — отметил Вячеслав Макаров, слова которого цитирует Управление по информации и общественным связям аппарата Заксобрания.

Спикер пожелал Беглову «удачи и новых достижений во благо России и Санкт-Петербурга».

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября официально подвела итоги выборов губернатора. Победу на них одержал самовыдвиженец Александр Беглов, получивший 64,44% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.