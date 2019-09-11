Берлин, 11 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не будут автоматически защищать европейские страны, Европе придется прикладывать больше усилий ради обеспечения безопасности. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 11 сентября на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

По словам Меркель, Европа и США связаны ценностями, однако автоматическим защитником Европы Вашингтон больше не является. Нужен более значительный вклад европейских стран в свою безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза, что освободит захваченных в Ираке и Сирии исламистских боевиков — выходцев из этих стран. Он заявил, что стран ЕС должны забрать своих граждан, так как США не будут вечно удерживать их у себя.

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