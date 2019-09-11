Ярославль, 11 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославле пенсия бывших муниципальных чиновников может вырасти. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Бывшие муниципальные служащие, отработавшие более 15 лет, получают из городского бюджета ежемесячную надбавку в зависимости от стажа службы. Она составляет 1700 рублей при стаже от 15 до 20 лет, 2400 рублей при стаже от 20 до 25 лет и 3200 при стаже выше 25 лет.

Проект решения предполагает рост надбавки на 500 рублей. Решение предлагается принять «в целях повышения уровня жизни лиц, уволенных с муниципальной службы и получающих пенсию за выслугу лет». В качестве обоснования говорится о том, что сама пенсия регулярно индексируется.

В случае принятия решения затраты из городского бюджета вырастут на 196 тыс рублей в месяц. Всего в Ярославле надбавками пользуются 657 бывших чиновников.