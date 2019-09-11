Нью-Дели, 11 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Индия заняла четвертое место в мире по числу случаев заболевания малярией и смертельных исходов по причине данной инфекции. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Cdc.gov Малярийный комар

Специалисты ВОЗ отметили, что на Индию приходится около 7% всех случаев заболевания малярией в мире. Сообщается, что в целом на южноазиатское государство и еще 14 стран Африки южнее Сахары приходится 80% смертей от указанного заболевания. Первые три места в глобальном рейтинге «малярийных» стран заняли Нигерия (30%), Демократическая Республика Конго (14%) и Буркина-Фасо (7%).

Эксперты Всемирной организации здравоохранения также подчеркнули, что Индия и Нигерия обладают самым низким уровнем обнаружения указанной инфекции. Сообщается, что в этих двух странах врачам удается диагностировать лишь 8% случаев заражения малярией.