Тегеран, 11 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного орудия (ДНЯО) путем неоднократного развертывания гонки вооружений. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Иранский дипломат раскритиковал США за то, что они неоднократно пытались возобновить испытания ядерного оружия, в том числе под землей. Более того, США вышли из важнейших международных договоров, таких, как ДРСМД, что, мнению дипломата, способствует распространению оружия массового поражения.

Маджид Тахт — Раванчи подчеркнул, что государства, обладающие ядерным оружием, несут главную ответственность за недопущение любых ядерных испытаний, и США также к ним относятся.