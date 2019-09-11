Чебоксары, 11 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии в этом году в преддверии 75-летия Победы создаются 20 мемориальных объектов. Всего в республике — около 1400 памятников и обелисков, в том числе около 450 открылись за последние четыре года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии.

Cap.ru Стела в Алатырском районе

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, возводятся новые мемориальные объекты. В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования реализуются 20 проектов, связанных с обустройством памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Так, ранее в Алатырском районе появилась стена памяти «Они вернулись с Победой», установленная в рамках инициативного бюджетирования. Здесь выгравированы имена фронтовиков — жителей района, защищавших страну от фашистских захватчиков и скончавшихся уже в послевоенное время. На его строительство направлено 610 тыс. рублей, в том числе 480 тыс. рублей выделено из республиканского бюджета, бюджет Чуварлейского сельского поселения и население заплатили 130 тыс. рублей.

Cap.ru В Алатырском районе

По официальным данным, на территории Чувашии начитывается 1382 мемориальных объекта (памятники, обелиски, стелы) и 287 воинских захоронений, посвященных Великой Отечественной войне и локальным конфликтам, в том числе 91 мемориал «Вечный огонь». Из них 448 мемориальных объектов и воинских захоронений были открыты в течение 2015−2019 годов.