Ереван, 11 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, как и министр Зограб Мнацаканян, затруднился сказать, приедет ли президент России Владимир Путин 1 октября в Армению для участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

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«Решение о том, что 1 октября в Армении состоится заседание совета ЕАЭС, приняли главы государств-членов, в том числе и глава России. Это не тот случай, когда мы пригласили его, он должен сказать, придет он или нет», — сказал 10 сентября в беседе с журналистами Шаварш Кочарян.

По его словам, подобной проблемы не существует, и приедет или не приедет Путин — искусственный вопрос, который поднимается в прессе, и это только наносит вред.

«То же самое, что сказать, приедет Казахстан или нет, приедет Киргизия или нет. Такой проблемы нет. Государства приняли совместное решение на самом высоком уровне, что 1 октября должно состояться заседание. Это не тот случай», — сказал он.

По словам Шаварша Кочаряна, Армения направила приглашения руководителям других стран — президенту Ирана, премьер-министру Сингапура, но не главам государств — членов ЕАЭС.

Как пишет армянская пресса, между тем Шаварш Кочарян немного искажает реальность, что главам государств-членов приглашение не направляется.

«На самом деле на заседание Высшего совета ЕАЭС направляется приглашение главам государств-членов, и каждое государство, подтверждая свое участие, представляет состав делегации, график прибытия и убытия, в принимающую страну прибывают высокопоставленные чиновники из служб безопасности, протокола, согласовываются гостиницы, составляется программа визита каждой делегации, в которой отмечаются также двусторонние встречи, которые составляются по взаимному согласию», — пишет газета «Грапарак» («Площадь»).

До заседания осталось всего 20 дней, и, по информации газеты, еще ни из России, ни из какой-либо другой страны не прибыли в Армению чиновники для уточнения вышеуказанных протокольных и технических вопросов. Между тем в 2013 году, к примеру, когда в Армению должен был прибыть президент РФ Владимир Путин, за несколько месяцев до его визита уже готовились, даже припаивались люки на улицах Еревана.

«Поэтому в МИД не могут с уверенностью подтвердить, что заседание состоится, а Путин приедет», — пишет газета.

Как пишет издание, уже есть сомнения и впечатление, что заседание Высшего экономического совета ЕАЭС может не состояться в Ереване, и, возможно, оно будет перенесено в Москву. Напомним, что один раз подобный случай уже произошел, когда запланированное на 8 апреля 2016 года в Ереване заседание премьер-министров стран — членов Евразийского экономического союза не состоялось, так как Казахстан отказался участвовать в заседании.

В беседе с ИА REGNUM специалист по международным отношениям Акоп Варданян заявил, что вопрос участия Путина в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС действительно искусственный.

«До этого ангажированная часть армянской прессы писала, что Путин приедет и посетит во время визита арестованного экс-президента Армении Кочаряна. После того как разные специалисты опровергли этот бред, стали писать, что Путин и вовсе не приедет», — заявил Варданян.

По его словам, в МИД не могут официально подтвердить приезд Путина только лишь потому, что заседания различных международных организаций отличаются от официальных визитов тем, что участие и график президентов уточняется не за несколько месяцев, а за две-три недели.

«Поскольку МИД Армении должен получить официальное подтверждение через несколько дней, по протоколу они не могут официально подтвердить участие Путина, чем и пользуется пресса. Но что заседание состоится в Ереване и что в нём примет участие Путин — сомнений нет», — сказал наш собеседник.