Новосибирск, 11 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк сегодня, 11 сентября, подписали соглашение о сотрудничестве. Акцент сделан на решении задач социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили губернатор области Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.

Правительство Новосибирской области Губернатор области Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве

Как уточнили ИА REGNUM в региональной администрации, одно из главных направлений сотрудничества — разработка и реализация инвестпроектов в ЖКХ, здравоохранении, инфраструктурном строительстве и других сферах, в том числе, и с использованием механизмов ГЧП.

Стороны будут сотрудничать при реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, региональных госпрограмм, совместных проектов по поддержке инновационного развития промышленного комплекса, а также в рамках технического перевооружения и модернизации предприятий Новосибирской области.

Промсвязьбанк, как отметил Андрей Травников, для Новосибирской области сегодня — особенный партнёр. С одной стороны, в области много предприятий ОПК и сотрудничество со специализированным банком очень важно. С другой — поддержка малого и среднего бизнеса — одна из важнейших задач региональных властей: и в рамках формирования регионального продукта, и в рамках исполнения целевых показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Губернатор напомнил, что в течение последних полутора лет в регионе инициировано большое количество проектов разного масштаба, в том числе крупные: кроме старта реализации нацпроектов область приступила к практической реализации проектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры и в научной сфере. И на всех этапах их реализации региону нужны надежные партнёры среди финансовых институтов.

Как отметил Пётр Фрадков, Промсвязьбанк работает в Новосибирской области уже 19 лет. За эти годы у банка сложились крепкие отношения со многими крупными новосибирскими предприятиями.

«Согласно нашему индексу RSBI, область входит в Топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете», — сказал он.

Андрей Травников и Пётр Фрадков уже обсудили основные направления взаимодействия на ближайший период.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2019 года Сибирский филиал Промсвязьбанка в два раза увеличил объём активов и существенно укрепил позиции банка на региональном рынке.