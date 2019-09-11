Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия утром 11 сентября официально подвела итоги выборов губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно решению Горизбиркома, победу на выборах одержал самовыдвиженец Александр Беглов, получивший 64,44% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании 8 сентября.
На втором месте по итогам обработки всех протоколов оказалась депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с результатом 16,84% голосов.
Третье и последнее место осталось за депутатом Заксобрания Михаилом Амосовым, который баллотировался от «Гражданской платформы» и получил 16,03% голосов.
Итоговая явка в Петербурге на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человек. Таким образом, за победителя выборов Александра Беглова отдали голоса около 735 тыс. петербуржцев.
За решение Горизбиркома с такими результатами проголосовали 13 членов комиссии, кроме Ольги Покровской от «Яблока», которая заявила особое мнение.
По Уставу Санкт-Петербурга, инаугурация вновь избранного губернатора должна пройти на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов.