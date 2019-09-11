Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия утром 11 сентября официально подвела итоги выборов губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Согласно решению Горизбиркома, победу на выборах одержал самовыдвиженец Александр Беглов, получивший 64,44% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании 8 сентября.

На втором месте по итогам обработки всех протоколов оказалась депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с результатом 16,84% голосов.

Третье и последнее место осталось за депутатом Заксобрания Михаилом Амосовым, который баллотировался от «Гражданской платформы» и получил 16,03% голосов.

Итоговая явка в Петербурге на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человек. Таким образом, за победителя выборов Александра Беглова отдали голоса около 735 тыс. петербуржцев.

За решение Горизбиркома с такими результатами проголосовали 13 членов комиссии, кроме Ольги Покровской от «Яблока», которая заявила особое мнение.

По Уставу Санкт-Петербурга, инаугурация вновь избранного губернатора должна пройти на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов.