Ярославль, 11 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков посетил школу № 29, где 10 сентября произошел пожар в одном из классов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Владимир Волков в школе № 29

Владимир Волков положительно оценил действия педагогов и пожарных, благодаря которым в результате ЧП никто не пострадал.

«В поврежденном классе в кратчайшие сроки сделаем ремонт. Детям, у которых пострадали личные вещи, окажем необходимую помощь. И во всех школах города в обязательном порядке ещё раз проведём профилактические мероприятия. Благодарю все службы и педагогический состав школы за профессиональную работу!», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 13.35 произошло возгорание в одном из классов, где в тот момент занятия не проходили. Дети были эвакуированы из школы, пожарные быстро ликвидировали возгорание.