Москва, 11 сентября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Нефтяные цены в последние дни испытывают подъём, причины которого — следующие. Некоторое общее восстановление склонности к рискам на финансовых рынках после появления сообщений о возобновлении торговых переговоров США и Китая. Замена министра энергетики Саудовской Аравии с явной целью сильнее контролировать нефтяные цены и противодействовать их снижению, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Приближение сентябрьского заседания ФРС США, на котором ожидается очередное уменьшение процентной ставки, что будет стимулировать инвестиции в производство и спрос на сырьё.

Кроме того, в ночь на 11 сентября появились данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов в стране на 7,2 млн баррелей после их роста на 0,4 млн баррелей неделей ранее. Всё это в совокупности подняло за неделю котировки Brent с $57,3 к рубежу $63 за баррель.

11 сентября движение котировок нефти может быть достаточно интенсивным из-за выхода важных новостей. Основные события дня — выход ежемесячного отчёта ОПЕК и официальные данные о запасах от минэнерго США.

Прогнозируется их сокращение на 2,6 млн баррелей, но, если фактические данные будут близки к расчётам API, это послужит стимулом к дальнейшему росту.

Таким образом, в зависимости от конфигурации указанных факторов, наиболее вероятный диапазон движения котировок Brent на сегодня — $61,80 — $63,80 за баррель», — считает эксперт.

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