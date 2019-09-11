Мурманск, 11 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Сегодня в заключительный рейс экспедиции «Трансарктика 2019» из порта Мурманск выйдет научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Мультановский».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Росгидромета, учёные выполнят работы по изучению природной среды арктических морей России — от Баренцева до Охотского.

В ходе экспедиции будут отобраны пробы зообентоса и донных осадков, пробы приземного воздуха для оценки содержания аэрозолей, пробы воды для гидрохимических, гидробиологических исследований и оценки содержания микропластика. Также ученые проведут наблюдения за полярной ионосферой и уровнем радиации окружающей среды. В Охотском и Японском морях будет проведена планктонная съёмка для оценки качества морской среды.

Добавим, что экспедиция пройдет в рамках четвертого, заключительного этапа исследований «Трансарктика 2019». Этот этап самый длительный и масштабный — стартовал 24 июля в порту города Владивосток. На борту НИС Росгидромета «Профессор Мультановский» учёные проводили работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России. Сегодня НИС отправится в обратный путь во Владивосток, таким образом пройдя Северным морским путём дважды за период навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, «Трансарктика 2019» призванная возобновить исследовательские традиции дрейфующих станций, была поддержана правительством РФ. На проведение работ проекта «Трансарктика — 2019» Распоряжением Правительства РФ выделено 868 750 рублей.

Ранее:

Российские студенты проведут исследования в Арктике