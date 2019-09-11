Хабаровск, 11 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал недопустимым срыв программы по переселению жителей региона из аварийного жилья. На эти цели краю выделено 3,2 млрд рублей до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

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Для Хабаровского края утверждена адресная программа по переселению из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года и на 2019−2025 годы. Завершена она должна быть к 1 сентября 2025 года.

На 1 января 2017 года в Хабаровском крае ветхим и аварийным было признано 59 тыс. кв. метров жилья. Из федерального бюджета на переселение граждан выделено 3,2 млрд, это 96% необходимой суммы. 99 млн должен выделить бюджет региона, 335 млн — муниципалитеты.

Однако краевые власти, понимая, что часто муниципалитеты не признают жильё аварийным просто в связи с отсутствием средств, намерены забрать эти полномочия себе.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук сообщил, что 700 тыс. кв. метров де-юре ветхого жилья де-факто являются аварийными на 90%. При этом самая тяжелая ситуация в муниципалитетах. Так, в Николаевском районе на 1 января 2019 года зафиксировано 85 тыс. кв. метров аварийного жилья. Это 10% от общего количества жилфонда.