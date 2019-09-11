Ижевск, 11 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Администрация главы и правительства Удмуртии обратилась с апелляционной жалобой на решение арбитражного суда Нижегородской области от 2 августа, согласно которому сделка между АО «Ижавиа» и ООО «Поможем» была признана недействительной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Власти Удмуртии подали апелляционную жалобу 9 сентября.

Ранее с аналогичными заявлениями, пытаясь оспорить решение суда, обратились ООО «Поможем», АО «Ижавиа» и министерство имущественных отношений Удмуртии.

Принято решение направить дело в суд апелляционной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитражный суд с заявлением о признании сделки по передаче управления «Ижавиа» нижегородской компании недействительной обратилась Приволжская транспортная прокуратура. Договор о передаче прав управления авиакомпанией ООО «Поможем» был заключен до ноября 2023 года, сумма вознаграждения управляющей компании — 297 млн рублей.

«При этом сделка от лица авиаперевозчика заключена ее генеральным директором с генеральным директором ООО «Поможем», коими является одно и то же лицо Александр Синельников. Он же является единственным работником ООО «Поможем» и фактически данной управляющей компании согласно договору передавалась часть должностных обязанностей генерального директора авиапредприятия, за которые он получает заработную плату», — поясняли в прокуратуре.

Кроме того, сделка была заключена с рядом нарушений, а также не прошла предварительное согласование в управлении ФАС и заключению контракта не предшествовало проведение торгов.