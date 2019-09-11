Берлин, 11 сентября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Porsche оснастила модели купе и кабриолет последнего поколения Carrera полным приводом. Об этом сообщается на сайте Porsche Newsroom.

Porsche Newsroom Porsche 911 Carrera 4 Coupé and 911 Carrera 4 Cabriolet

Модернизированная технология полного привода работает еще лучше на скользких участках дороги.

У полноприводных модификаций используется такой же двигатель, как и в базовом варианте модели. Под капотом авто стоит 379-сильный турбированный мотор объёмом 3 л. Он агрегатируется с 8-позиционной трансмиссией с двойным сцеплением.

Купе разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4 секунды. Однако с дополнительным пакетом Sport Chrono авто улучшит этот результат до 3,8 секунды.

Кабриолет в базовой версии разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, а в продвинутой — за четыре секунды.

Напомним, в конце августа компания Porsche отозвала в России 138 авто. Причиной отзывной кампании стали возможные проблемы с ремнями и подушками безопасности. Под отзыв попали модели Cayman/Boxster, 718 Cayman/718 Boxster, Panamera и 911, которые были реализованы с июля 2015 года по май 2017 года.

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