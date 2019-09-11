Москва, 11 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Жители России за последний год стали больше платить за домашний интернет и сотовую связь, а вот платежи за коммунальные услуги практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Яндекс.Деньги».

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Так, средний чек за ЖКУ составляет 3008 рублей. Годом ранее он равнялся 2968 рублям. Так, за восемь месяцев 2019 года ощутимее всего этот показатель увеличился в Самаре — на 15%, до 2718 рублей. При этом больше всего за «коммуналку» платят в Казани и Москве — 5970 и 3937 рублей соответственно. А меньше всего в Воронеже (1496 рублей) и Волгограде (1537 рублей).

Средний платёж за домашний интернет по России составляет 598 рублей. Больше всего за год он вырос в Новосибирске — на 39%, до 540 рублей. Так, дороже всего интернет обходится жителям Красноярска (938 рублей), дешевле всего — жителям Омске (в среднем по 471 рублю).

За восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом возросли также и расходы граждан на сотовую связь (на 11%). А вот платное телевидение и онлайн-кинотеатры, напротив, стали обходиться дешевле на 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году средний чек граждан России на коммунальные услуги вырос на 7% и составил 2968 рублей. При этом максимальные платежи были зафиксированы в Камчатском и Хабаровском краях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Магаданской области, где стоимость услуг ЖКХ достигала 10 тысяч рублей. Гораздо меньше за коммунальные услуги приходится платить жителям южных регионов страны, в которых средний чек составлял менее 2,3 тысячи рублей.