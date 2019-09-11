Калуга, 11 сентября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Жители и гости Калуги смогут присоединиться к всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант» 13 сентября. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве цифрового развития, выступившем одним из организаторов акции в регионе.

Ит-диктант.рф «ИТ — диктант» 2019 года состоится на 20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 городах страны.

Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ — диктант» 2019 года состоится на 20 площадках пространства «Точка кипения» в 19 городах страны. В Калуге мероприятие пройдёт на территории городского Инновационного культурного центра. Акция приурочена ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта. Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, владение ими базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. ИТ-диктант представляет тестовые задания разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты, а тем, кто будет писать диктант онлайн на официальном сайте акции, сертификаты придут по электронной почте. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут поощрены.

Впервые «ИТ-диктант» состоялся в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. В прошлом году его участниками стали 1766 человек.