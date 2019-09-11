Москва, 11 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий дополнительные выплаты лауреатам правительственных премий, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Авторы обратили внимание на неоднократные обращения лауреатов премии правительства РФ в связи с отказом органами Пенсионного фонда России (ПФР) в установлении права на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения.

Поправками предлагается установить выплаты в 330% размера социальной пенсии лауреатам премии правительства Российской Федерации.

Сейчас на такую льготу могут рассчитывать граждане, награжденные орденом Ленина, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Звание лауреата премии правительства Российской Федерации присваивается только тем гражданам, кто удостоен премий в области науки и техники, в области науки и техники для молодых ученых и в области образования.