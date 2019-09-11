Ханой, 11 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В городе Хошимине Вьетнама планируется строительство подземного торгового комплекса, стоимостью 296 миллионов долларов. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress.

khuutuong Хошимин

Согласно проекту, торговый комплекс площадью 45 тысяч квадратных метров будет построен под землей рядом со знаменитым городским рынком Бентхань и начнет работу одновременно с запуском строящейся рядом ветки метро.

Решение синхронизировать запуск торгового комплекса было принято с целью экономии на подземных работах. Торговый комплекс откроет свои двери в 2021 г.