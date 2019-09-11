Ереван, 11 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о сокращении внешнего долга республики, 11 сентября на своей странице в Фейсбук.

primeminister.am График внешнего долга Армении

«Впервые с августа 2015 года наблюдается тенденция к сокращению внешнего государственного долга», — написал глава правительства.

Пашинян отметил, что этот результат не является самоцелью, а показывает эффективное расходование средств государством.

«Это, конечно, несколько замедляет темп капитальных расходов, потому что система привыкла работать по другим известным правилам. Но это, безусловно, правильный путь. не позволять тратить государственные средства на некачественные строительства и откаты», — отметил Пашинян.

5 августа правительство Армении сообщило, что по положению на июнь 2019 года, внешний государственный долг Армении в течение последних 15 месяцев сократился на 120 млн. долларов или 2,1%.