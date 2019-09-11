Ярославль, 11 сентября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с строительством дома для детей-сирот в поселке Борисоглебский Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета.

Следственный комитет

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дом за счет средств областного бюджета был построен и принят, туда поселили бывших воспитанников детских домов. Однако, по словам жильцов, квартиры не пригодны для проживания.

«По данным следствия, дом в поселке Борисоглебский, предназначенный для предоставления квартир детям-сиротам, был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. В последующем в результате проведенного осмотра дома сотрудниками инспекции государственного строительного надзора Ярославской области выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, однако ответственными должностными лицами местной администрации каких-либо мер, направленных на устранение застройщиком выявленных недостатков, предпринято не было», — сообщили в Следственном комитете России.

Ранее свою проверку по обращениям жильцов дома провел уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. Заключения детского омбусдмена были направлены в Следственный комитет и прокуратуру. Михаил Крупин считает, что сиротам нужно предоставить новое жилье как можно быстрее.

«Если дом непригоден для проживания, его должны расселить. Здание находится в собственности Ярославской области. Я думаю, что Следственный комитет выступит здесь катализатором, чтобы чиновники как можно быстрее выполнили свои обязанности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.