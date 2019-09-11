Цхинвал, 11 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин прибыл с рабочим визитом в Южную Осетию. 10 сентября президент Южной Осетии провел совещание с Кошиным, стороны обсуждали реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2017−2019 годы. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Cominf.org Встреча Анатолия Бибилова и Игоря Кошина

В совещании также приняли участие начальник департамента международного сотрудничества министерства по делам Северного Кавказа Антон Мельник и посол РФ Марат Кулахметов, премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев, заместитель председателя правительства республики министр экономического развития Геннадий Бекоев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и руководитель аппарата правительства Олег Гаглоев, представители министерств финансов и строительства, архитектуры и ЖКХ.

На встрече Бибилов указал, что программа реализуется на хорошем уровне. И Бибилов, и Кошин отметили значение строительства родильного дома в республике. Президент выразил надежду, что там будут созданы комфортные условия, и будущие мамы больше не будут выезжать в Северную Осетию. «Таких объектов не очень много и в России. Он — наша общая гордость, и если новый родильный дом отразится на демографической ситуации в Республике, мы будем только рады», — заметил Кошин.

Итоги инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2017−2019 годы будут подведены в конце ноября — начале декабря на заседании Межправительственной комиссии Южной Осетии и России.

В ходе визита в Южную Осетию Игорь Кошин лично посещает строительство объектов, осуществляемое в рамках российской инвестиционной программы: республиканский родильный дом с гинекологическим отделением, территория медицинского кластера в Цхинвале, детский сад в Цхинвале, здание комитета по налогам и сборам.