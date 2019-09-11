Ханты-Мансийск, 11 сентября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В столице Югры стоимость одного килограмма пшеничного хлеба с начала 2019 года выросла на 10,35%, ржаного — на 5,1%. Цена буханки хлеба в сентябре в Ханты-Мансийске варьируется от 30 до 46 рублей. Повышение цен на продукт первой необходимости связано с увеличением закупочных цен на сырьё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Couleur Хлеб

Розничная стоимость хлеба, обогащённого злаками и биологическими добавками, варьируется от 74 до 76 рублей за килограмм готовой продукции.

В мэрии Ханты-Мансийска отмечают, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в столице Югры находится в ценовом диапазоне средней цены по региону: 60,9 рублей за килограмм хлеба из пшеничной муки и 63,96 рублей за килограмм ржаного хлеба.