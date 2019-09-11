Анадырь, 11 сентября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Жители Анадыря наблюдали ночью с 9 на 10 сентября яркое природное явление — северное сияние, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Instagram Alexander Krymov Северное сияние на Чукотке

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Фото и видео красоты северного сияния на Чукотке местные жители выкладывают в соцсети, где комментируют красивое природное явление:

«Ну, вживую оно совсем не яркое было, как облако светлое в небе. Выдержка на фото творит чудеса», «Значит точно лето кончилось», «Журналы и географические сообщества, возьмите фотки, покажите людям. Надеюсь, что в этом году я один из первых это сделал, открыв тем самым этот вымышленный сезон».

https://www.instagram.com/p/B2NnfG0oRKX/

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос в 2019 году обещал запустить два спутника для исследования северного сияния.