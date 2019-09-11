Горно-Алтайск, 11 сентября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Победителю на выборах главы Алтая Олегу Хорохордину в региональном избиркоме вручили удостоверение главы республики. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

10 сентября члены комиссии сообщили окончательные результаты прошедших выборов, которые признаны состоявшимися и действительными. Избирком постановил считать избранным на должность главы республики Олега Хорохордина, получившего 47 588 голосов избирателей, что составляет 58,82%.

За занявшего второе место Виктора Ромашкина проголосовало, по итоговым данным, 25 600 человек, или 31,64%. Наконец, за третьего кандидата — Дмитрия Софронова — 5294, что составило 6,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию на Алтае непростой.

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