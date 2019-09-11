Пекин, 11 сентября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Юань укрепился по отношению к доллару США в районе погрешности, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Китайская валюта укрепилась к американской на незначительные 3 базисных пункта до 7,0843 юаня за доллар США. При этом 9 сентября укрепление составило также незначительные 4 базисные пункта до, соответственно, 7,0851 юаней за доллар.

Отметим, что перед подобного рода, можно сказать, закреплением юаня было серьезное падение его курса на фоне нового раунда торговых войн, развязанных США против Китая.