Уфа, 11 сентября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Фестиваль башкирского меда пройдет в Уфе. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

pajala Мед

Праздник «Башкирский мед» состоится 14 сентября на площади имени Ленина с 09:00 до 17:00 часов.

На нем жители и гости города смогут приобрести различные сорта мёда, сувениры, продукцию пчеловодства и апитерапии.

На фестивале пройдут конкурсы и будут выбраны победители в нескольких номинациях.

А зрителей ждет праздничный концерт, в котором примут участие ведущие артисты Башкирии и артисты художественной самодеятельности из разных районов республики. Для детей будет работать детская зона с конкурсами и играми.