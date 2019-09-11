Норильск, Красноярский край, 11 сентября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Первый снег выпал в Норильске Красноярского края. Фотографиями заснеженного города делятся 11 сентября подписчики норильских пабликов в соцсетях.

Скриншот со страницы паблика «Типичный Норильск», Vk.com Норильск в снегу

У некоторых подписчиков снег вызвал положительные эмоции, у других — наоборот. Также в комментариях прозвучал вопрос: «Не рано ли?»

«Скорее не поздно ли. Лет 20 назад первый снег уже в конце августа — первых числах сентября выпадал», — подчеркнула подписчица паблика «Типичный Норильск» в соцсети «Вконтакте».

Скриншот со страницы паблика «Типичный Норильск», Vk.com Снег в Норильске

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Красноярского края уже стартовал отопительный сезон.

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