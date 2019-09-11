Москва, 11 сентября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Глубокий кризис грозит экономически развитым странам, среди которых Россия с нулевым госдолгом останется островом стабильности. Так считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, российский ВВП растет в лучшем случае на 2% в год, но способен сохранить темп. В других странах, напротив, ожидается экономический кризис.

«Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», — сказал Хохрин.

Эксперт указал на очень высокие уровни госдолга в странах с развитой экономикой. Так, в европейских странах много лет наблюдается стагнация, а успехи в экономике США не перекрывают рост долговой нагрузки. В обслуживании такого госдолга уже возникают проблемы, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно об отрицательном значении чистого российского госдолга. Это произошло впервые с 2014 года, когда были введены санкции и упали цены на нефть.

Читайте также: Введение санкций: отправило «в минус» госдолг РФ

А также: Блеск и нищета Минфина РФ — госдолг ниже активов. Что под упаковкой?