Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Победивший на выборах губернатора Сахалина Валерий Лимаренко выдвинет в сенаторы бывшего заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Григорий Карасин в МИД РФ курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Он также отвечал за работу с Федеральным собранием, общественными организациями, курировал законопроектную деятельность МИД РФ.

Во вторник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин освободил Карасина от должности в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о том, что Валерий Лимаренко может выдвинуть Григория Карасина на пост сенатора от островного региона, сообщалось в июле 2019 года.